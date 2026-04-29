Süper Lig’in 32. haftasında oynanacak karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli kulüp, genç taraftarların tribünde daha fazla yer alması amacıyla özel bir uygulama devreye aldı.

Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre 18 yaş altı taraftarlara ücretsiz bilet tanımlaması yapılacak.

Uygulamanın, genç taraftarların takımlarını daha yoğun şekilde desteklemesine imkân sağlaması hedefleniyor.

İşlemlerin Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Maraton Passo Gişesi’nde gerçekleştirileceği, başvuruların 29 Nisan Çarşamba, 30 Nisan Perşembe ve 1 Mayıs Cuma günleri 11.00-16.00 saatleri arasında alınacağı bildirildi.

Başvurularda 2 Mayıs 2008 ve sonrası doğumluların 18 yaş altı kapsamında değerlendirileceği, e-bilet süresi geçerli olan ve Fenerbahçe logolu Passo Taraftar Kartı bulunan kişilerin başvuru yapabileceği belirtildi.

Kimlik ibrazının zorunlu olduğu ve işlemlerin yalnızca şahsen yapılacağı ifade edildi.

Ücretsiz biletlerin sınırlı kontenjan dahilinde verileceği açıklandı.

