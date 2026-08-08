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Fenerbahçe'de UEFA kadrosuna dahil edilmeyen Bartuğ Elmaz ile ilgili yeni bir transfer iddiası gündeme geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amed FK, 22 yaşındaki orta sahayı kadrosuna katmak için harekete geçti.

GÖRÜŞMELER ANLAŞMAYA BAĞLI

Haberde, Amed FK'nın transfer için Fenerbahçe ile anlaşma sağlaması halinde oyuncu tarafıyla resmi görüşmelere başlayacağı belirtildi.

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Fatih Karagümrük'te geçiren Bartuğ Elmaz'ın, yeni sezonda da düzenli forma şansı bulabileceği bir takımda oynamaya sıcak baktığı ifade edildi.

FENERBAHÇE'DE KALMASI ZOR GÖRÜNÜYOR

İsmail Kartal'ın sezonun ilk resmi maçında Gornik Zabrze karşısında ilk 11'de görev verdiği Bartuğ Elmaz, daha sonra UEFA kadrosunun dışında bırakılmıştı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre genç futbolcunun yeni sezonda Fenerbahçe forması giymesi ise oldukça düşük bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.