Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Fenerbahçe'de ayrılık: Hiç oynamadan İtalya'ya gidiyor

Fenerbahçe'de ayrılık: Hiç oynamadan İtalya'ya gidiyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sturm Graz'ı eleyerek play-off turunda Lyon ile eşleşen Fenerbahçe'de bir yandan transfer çalışmaları da sürüyor. Romelu Lukaku transferiyle alakalı resmi açıklama gelirken kadroda dikkat çeken bir ayrılık da yaşandı.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Fenerbahçe'de ayrılık: Hiç oynamadan İtalya'ya gidiyor - Resim: 1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sturm Graz'ı iki maçta da mağlup ederek play-off turuna yükselen Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor.

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Fenerbahçe'de ayrılık: Hiç oynamadan İtalya'ya gidiyor - Resim: 2

Play-off turunda Fransız ekibi Lyon ile karşılaşacak sarı-lacivertliler, bir yandan kadrosunu güçlendirirken diğer yandan takımdan ayrılacak futbolcular konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

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Fenerbahçe'de ayrılık: Hiç oynamadan İtalya'ya gidiyor - Resim: 3

Romelu Lukaku transferinin açıklanmasının ardından Fenerbahçe'de bu kez bir ayrılık gündeme geldi.

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Fenerbahçe'de ayrılık: Hiç oynamadan İtalya'ya gidiyor - Resim: 4

OMAR FAYED İLE YOLLAR AYRILIYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe ile Frosinone, Omar Fayed'in transferi konusunda anlaşmaya vardı.

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Fenerbahçe'de ayrılık: Hiç oynamadan İtalya'ya gidiyor - Resim: 5

23 yaşındaki Mısırlı stoperin transferinin tamamlanması için son detaylara geçildiği aktarıldı.

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Fenerbahçe'de ayrılık: Hiç oynamadan İtalya'ya gidiyor - Resim: 6

SAĞLIK KONTROLÜ İÇİN İTALYA'YA GİDECEK

Omar Fayed, 13 Ağustos Perşembe günü (yarın) sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeye imza atmak üzere İtalya'ya gidecek.

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Fenerbahçe'de ayrılık: Hiç oynamadan İtalya'ya gidiyor - Resim: 7

Sağlık kontrollerinde herhangi bir sorun yaşanmaması halinde genç savunmacının Frosinone'ye transferinin resmiyet kazanması bekleniyor.

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Fenerbahçe'de ayrılık: Hiç oynamadan İtalya'ya gidiyor - Resim: 8

551 BİN EURO'YA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Fenerbahçe, Omar Fayed'i 2023 yazında Mısır ekibi Mokawloon'dan 551 bin Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

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Fenerbahçe'de ayrılık: Hiç oynamadan İtalya'ya gidiyor - Resim: 9

FENERBAHÇE'DE MAÇA ÇIKMADI

Sarı-lacivertlilere transferinin ardından sırasıyla Novi Pazar, Beerschot ve Arouca'ya kiralanan 1.92 metre boyundaki stoper, Fenerbahçe formasıyla resmi bir karşılaşmada görev yapamadı.

Mısır Milli Takımı formasını da giyen Fayed, milli takım seviyesinde 5 karşılaşmada görev aldı.

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