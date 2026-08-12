UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sturm Graz'ı iki maçta da mağlup ederek play-off turuna yükselen Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor.
Fenerbahçe'de ayrılık: Hiç oynamadan İtalya'ya gidiyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sturm Graz'ı eleyerek play-off turunda Lyon ile eşleşen Fenerbahçe'de bir yandan transfer çalışmaları da sürüyor. Romelu Lukaku transferiyle alakalı resmi açıklama gelirken kadroda dikkat çeken bir ayrılık da yaşandı.Furkan Çelik
Play-off turunda Fransız ekibi Lyon ile karşılaşacak sarı-lacivertliler, bir yandan kadrosunu güçlendirirken diğer yandan takımdan ayrılacak futbolcular konusunda çalışmalarını sürdürüyor.
Romelu Lukaku transferinin açıklanmasının ardından Fenerbahçe'de bu kez bir ayrılık gündeme geldi.
OMAR FAYED İLE YOLLAR AYRILIYOR
Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe ile Frosinone, Omar Fayed'in transferi konusunda anlaşmaya vardı.
23 yaşındaki Mısırlı stoperin transferinin tamamlanması için son detaylara geçildiği aktarıldı.
SAĞLIK KONTROLÜ İÇİN İTALYA'YA GİDECEK
Omar Fayed, 13 Ağustos Perşembe günü (yarın) sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeye imza atmak üzere İtalya'ya gidecek.
Sağlık kontrollerinde herhangi bir sorun yaşanmaması halinde genç savunmacının Frosinone'ye transferinin resmiyet kazanması bekleniyor.
551 BİN EURO'YA TRANSFER EDİLMİŞTİ
Fenerbahçe, Omar Fayed'i 2023 yazında Mısır ekibi Mokawloon'dan 551 bin Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.
FENERBAHÇE'DE MAÇA ÇIKMADI
Sarı-lacivertlilere transferinin ardından sırasıyla Novi Pazar, Beerschot ve Arouca'ya kiralanan 1.92 metre boyundaki stoper, Fenerbahçe formasıyla resmi bir karşılaşmada görev yapamadı.
Mısır Milli Takımı formasını da giyen Fayed, milli takım seviyesinde 5 karşılaşmada görev aldı.