Fenerbahçe’de bu sezon yedek kulübesinde kalan İrfan Can Eğribayat ile ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertli kaleciye Polonya’dan ciddi ilgi olduğu öğrenildi.

LEGIA VARŞOVA DEVREYE GİRDİ

Gazeteci Ertan Süzgün’ün haberine göre, Polonya futbolunun önde gelen kulüplerinden Legia Varşova, 27 yaşındaki kaleci İrfan Can Eğribayat’ı transfer listesine aldı.

KALECİ TRANSFERİNE ÖNCELİK VERİYORLAR

Geçtiğimiz hafta takımın başına Marek Papszun’u getiren Legia Varşova’nın, yeni kadro yapılanması doğrultusunda kaleci transferine öncelik verdiği belirtildi.

CRACOVIA DA TAKİPTE

İrfan Can Eğribayat’a ilgi duyan tek Polonya ekibi Legia Varşova değil. Daha önce Cracovia’nın da tecrübeli kaleciyi yakından takip ettiği iddia edilmişti.