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Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında gerçekleştireceği Avusturya kampının kadrosu şekillenmeye başladı.

A Spor'un haberine göre, tedavileri devam eden Vedat Muriqi ile Dorgeles Nene'nin Avusturya kampına götürülmeyeceği öğrenildi. İki futbolcunun tedavilerine İstanbul'da devam edileceği belirtildi.

MURİQİ VE NENE İSTANBUL'DA KALACAK

Sarı-lacivertlilerde sağlık ekibinin kontrolünde bulunan Vedat Muriqi ile Dorgeles Nene'nin kamp kadrosunda yer almayacağı ifade edildi. Oyuncuların tedavi süreçleri İstanbul'da sürdürülecek.

MERT HAKAN KAFİLEDE

Öte yandan Mert Hakan Yandaş'ın ise Avusturya kampı kafilesine dahil edileceği aktarıldı.