Kaynak: AA

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında Aston Villa ile oynayacağı deplasman karşılaşması öncesindeki son antrenmanını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, daha sonra istasyon ve pas organizasyonları üzerinde çalıştı. Basına kapalı gerçekleştirilen bölümde ise İngiliz temsilcisiyle oynanacak karşılaşmanın taktik hazırlıkları yapıldı.

Sarı-lacivertli ekipte Romelu Lukaku, Çaykur Rizespor maçında aldığı darbenin ardından devam eden rehabilitasyon programı kapsamında takım arkadaşlarından ayrı çalıştı. Belçikalı futbolcu, çalışmalarını salonda sürdürdü. Kulüp kaynaklarından edinilen bilgiye göre oyuncunun sakatlığının ciddi olmadığı belirtildi.

Aston Villa karşılaşması için İngiltere’ye gidecek Fenerbahçe kafilesi, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Birmingham’a hareket edecek. Teknik direktör İsmail Kartal ile bir futbolcu, Türkiye saatiyle 20.15’te Villa Park’ta düzenlenecek basın toplantısına katılarak gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.

Aston Villa ile Fenerbahçe arasındaki Şampiyonlar Ligi mücadelesi, yarın Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak.