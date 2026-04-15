Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. 17 Nisan Cuma günü oynanacak mücadele öncesinde, Beşiktaş derbisinde sakatlanan Marco Asensio’nun durumu merak konusuydu.

DERBİYE YETİŞTİRİLMEK İSTENİYOR

A Spor’un haberine göre Marco Asensio’nun Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giyme ihtimali oldukça düşük. Yıldız oyuncunun 26 Nisan’da oynanacak Galatasaray derbisinde sahada olabilmesi için ise yoğun bir çalışma yürütüldüğü ifade edildi.

SEZON KARNESİ

Fenerbahçe’de bu sezon kariyerinin en verimli dönemlerinden birini geçiren Asensio, 37 maçta forma giyerken 13 gol ve 14 asistlik katkı sağladı.