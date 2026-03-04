Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe Gaziantep FK'ya konuk oluyor.

ASENSIO VE EDERSON'UN SAKATLIĞI NEDENİYLE YOK

Maç öncesi açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, Marco Asensio ve Ederson'un neden kadroda olmadığına açıklık getirerek iki yıldız oyuncunun da sakatlıklarının bulunduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'de Asensio ve Ederson'un neden kadroya alınmadığı açıklandı - Resim : 2

SAMSUNSPOR MAÇINA YETİŞEMEYEBİLİRLER

Göle ayrıca Asensio ile Ederson'un ligde oynanacak Samsunspor maçına yetişip yetişmeyeceklerinin belirsiz olduğunu ifade etti.