Fenerbahçe’nin sezon başında kadrosuna kattığı Marco Asensio, kısa sürede gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

REAL SOCIEDAD TRANSFER YARIŞINA DAHİL OLDU

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; Atletico Madrid, Villarreal, Real Betis ve Mallorca'nun ardından Real Sociedad da Marco Asensio'yu transfer listesinin ilk sırasına aldı.

Hücum hattında fark yaratacak yaratıcı bir oyuncu arayan Real Sociedad'ın, 30 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusunun transferini “mükemmel fırsat” olarak değerlendirdiği aktarıldı.

Yaz transfer döneminde San Sebastian temsilcisinin bu transfer için yoğun çaba harcayacağı belirtildi.

'LA LIGA’YA DÖNMEK İSTİYOR' İDDİASI

Ayrıca haberde, Asensio’nun kariyerine yeniden İspanya’da devam etmek istediği öne sürüldü. La Liga’da forma giymesinin, Dünya Kupası sonrası İspanya Milli Takımı'na dönüş ihtimalini artırabileceği ifade edildi.

PERFORMANSIYLA AVRUPA’DA ZİRVEDE

Bu sezon Süper Lig’de 23 maçta 11 gol ve 13 asistlik performans sergileyen Asensio, Avrupa’nın en büyük 10 liginde takımına en fazla gol katkısı sağlayan 11 oyuncu arasında yer alıyor.

Yıldız oyuncunun performansı, Fenerbahçe taraftarının da kısa sürede sevgilisi haline gelmesini sağladı.

ASENSIO İÇİN KRİTİK KARAR

Fenerbahçe yönetiminin, takımın en önemli hücum silahlarından biri olması nedeniyle Asensio'yu bırakmak istemediği ancak İspanyol yıldızın kararının da bu süreçte belirleyici olabileceği belirtiliyor.

Yaz transfer dönemi yaklaşırken Asensio’nun geleceği, sarı-lacivertli kulüpte en çok konuşulan başlıklardan biri haline gelmiş durumda.