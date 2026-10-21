Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Fenerbahçe, ameliyat olan Marco Asensio ve Slavia Prag maçında sakatlanan Nathan Ake'nin son durumları hakkında resmi açıklama yaptı.

MARCO ASENSIO 3 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Sarı-lacivertli kulüp, sol dizindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle İspanya'da ameliyat edilen Marco Asensio'nun yaklaşık 3 ay, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag karşılaşmasında sakatlanan Nathan Ake'nin ise yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Marco Asensio, sol diz eklemindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle İspanya’da, kulüp doktorumuzun gözetiminde başarılı bir artroskopik operasyon geçirmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 ay sürmesi öngörülmektedir.

Dün akşam oynanan Slavia Prag karşılaşmasında sakatlık yaşayan futbolcumuz Nathan Ake’nin, Ataşehir Medicana Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi ve kulüp doktoru tarafından yapılan muayene sonucunda sağ bacak arka adalesinde orta düzeyli zorlanma ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 hafta sürmesi öngörülmektedir."