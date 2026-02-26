Fenerbahçe’de sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasından uzak kalan Archie Brown, yaklaşık 2,5 ay sonra yeniden sahalara döndü.

FENERBAHÇE'DE SAKATLIĞI SEBEBİYLE 15 MAÇ KAÇIRMIŞTI

23 yaşındaki İngiliz futbolcu, yaşadığı uzun süreli sakatlık sebebiyle üç kulvarda toplam 15 resmi maçta forma giyememişti. Brown, son olarak Trendyol Süper Lig’de 15 Aralık 2025 tarihinde oynanan Konyaspor karşılaşmasında görev almıştı.

ARCHIE BROWN NOTTINGHAM FOREST MAÇIYLA SAHALARA DÖNDÜ

Tedavi sürecini tamamlayan Brown, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda oynanan Nottingham Forest mücadelesine ilk 11’de başladı. Böylece başarılı sol bek, yaklaşık iki buçuk aylık aranın ardından Fenerbahçe formasına kavuşmuş oldu.