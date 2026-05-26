Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken Andrew Robertson dosyası şimdilik rafa kalktı.

FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞMELER OLUMSUZ SONUÇLANDI

Sarı lacivertlilerin, Liverpool’dan ayrılmaya hazırlanan deneyimli sol bekle yaptığı görüşmelerin olumsuz sonuçlandığı iddia edildi.

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Fenerbahçe ile Andrew Robertson arasındaki görüşmeler sona erdi. Tarafların yapılan pazarlıklarda anlaşma sağlayamadığı belirtildi.

JUVENTUS VE TOTTENHAM DEVREDE

Haberde İskoç futbolcu ile menajerinin yeni teklifler üzerinde değerlendirme yaptığı aktarıldı.

Dünya Kupası öncesi yeni takımını netleştirmek isteyen Robertson’ın özellikle Juventus ve Tottenham’dan gelen tekliflere sıcak baktığı ifade edildi.