Fenerbahçe'de eski asbaşkan Acun Ilıcalı'nın kulüp üyeliğinden ihracına yönelik disiplin süreci başlatıldı.
Bazı Fenerbahçe kongre üyelerinin geçtiğimiz günlerde Disiplin Kuruluna yaptığı başvurunun ardından kurul harekete geçti.
İhraç talebini değerlendirmeye alan Disiplin Kurulu, Ilıcalı'dan konuyla ilgili savunmasını istedi.
ACUN ILICALI'DAN SAVUNMA İSTENDİ
Kulüp tüzüğünün ilgili hükümleri doğrultusunda yürütülen süreçte Acun Ilıcalı'nın savunmasını sunması bekleniyor.
Ilıcalı'nın savunmasının ardından Disiplin Kurulu, başvuruyla ilgili değerlendirmesini tamamlayarak hazırlayacağı tavsiye kararını Fenerbahçe Yönetim Kuruluna iletecek.
NİHAİ KARARI YÖNETİM KURULU VERECEK
Disiplin Kurulunun değerlendirmesinin ardından Acun Ilıcalı'nın kulüp üyeliğine ilişkin nihai kararı Fenerbahçe Yönetim Kurulu verecek.
İhraç talebine yönelik süreç devam ederken Ilıcalı hakkında henüz kesinleşmiş bir ihraç kararı bulunmuyor.