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Fenerbahçe’de transfer döneminin son bölümünde dikkat çeken bir ayrılık gelişmesi yaşandı.

Sarı-lacivertli ekipte geleceği merak konusu olan Anderson Talisca için Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira ile anlaşma sağlandığı öne sürüldü.

FENERBAHÇE VE AL-JAZİRA EL SIKIŞTI

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Fenerbahçe ile Al-Jazira, 32 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Brezilyalı oyuncunun geleceği, yeni sezon öncesinde Fenerbahçe’nin yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle gündeme gelmişti.

TALİSCA İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Anderson Talisca’nın Al-Jazira’ya transfer olacağına yönelik haberler daha önce de basına yansımıştı.

Brezilyalı futbolcu, bu iddiaları geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından “Fake News” ifadesiyle yalanlamıştı. Ancak Talisca’nın söz konusu yorumunu daha sonra silmesi dikkat çekmişti.

KADRODA YER ALMAMIŞTI

Fenerbahçe, Konyaspor karşılaşması öncesinde Anderson Talisca’nın kadroda yer almamasına ilişkin açıklama yapmıştı.

Sarı-lacivertli kulüp, Talisca’nın kadroda bulunmamasının yabancı oyuncu kuralı ve teknik heyetin tercihi nedeniyle olduğunu duyurmuştu.

GÖZLER RESMİ AÇIKLAMADA

Yeni gelişmeyle birlikte Anderson Talisca’nın Fenerbahçe’den ayrılığına ilişkin resmi sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.

Tarafların anlaşmaya vardığı iddia edilirken, gözler transferin resmen tamamlanmasına ve Fenerbahçe’den yapılacak açıklamaya çevrildi.