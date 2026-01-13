Sarı-lacivertliler, Al-Ittihad forması giyen ve sözleşmesi 2026 yazına kadar devam eden Fransız yıldız N'Golo Kante için resmi teklifini yaptı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun özel haberine göre, Fenerbahçe yönetimi bu transferi bizzat üstlendi ve kritik bir adım attı: Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları ile Sportif Direktör Devin Özek, Kante'nin temsilcisiyle görüşmek üzere Arap Yarımadası'na (Dubai'ye) uçtu.

Bu görüşme, transferin kaderini belirleyecek en önemli aşamalardan biri olarak görülüyor. 34 yaşındaki dünya şampiyonu defansif orta saha, Chelsea'deki unutulmaz performanslarının ardından Suudi Arabistan'a gitmişti.

Şimdi ise Domenico Tedesco'nun "rüyası" haline gelen Kante, Fenerbahçe'ye gelirse orta sahaya inanılmaz bir dinamizm, top kapma gücü ve liderlik katacak.