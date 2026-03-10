Süper Lig’in 25. haftasında oynanan Fenerbahçe – Samsunspor maçında ilk 11’de sahaya çıkan Mert Müldür, tartışmaların odağı haline geldi.

TARAFTARLARIN TEPKİSİ NİŞANLIYA YÖNELDİ

Mert Müldür, Samsunspor’un kaydettiği 2. golde yaptığı hata nedeniyle eleştirildi. Ancak tepkinin boyutu tartışmalı hâle geldi; bazı taraftarlar hem Müldür’e hem de nişanlısı Koprena Andjela’ya statta ve sosyal medyada ağır hakaretlerde bulundu.

Bir taraftarın “Kocanı da al git lütfen, başımıza bela oldu, defolun gidin şu kulüpten” yorumuna Koprena Andjela ise kısa bir yanıt verdi: “İnşallah.”

MERT MÜLDÜR’DEN SERT AÇIKLAMA

Maçın ardından açıklama yapan Mert Müldür, nişanlısına yönelik sözlere sert tepki gösterdi:

"Bugün bana gösterilen tepkiye saygı duyuyorum. Futbolun içinde eleştiri de vardır, tepki de. Sahada olan bir oyuncu olarak bunun sorumluluğunu da her zaman üzerime alırım. Ancak tribünlerde nişanlımı hedef alan sözler ve ağır küfürler beni gerçekten çok üzdü. Kendisi futbolun bir parçası değil ve sadece beni desteklemek için oradaydı. Buna rağmen böyle bir durumla karşı karşıya kalması ve stadyumu gözyaşları içinde terk etmek zorunda kalmasını kabul edemem. Ben her zaman olduğu gibi bu forma için terimin son damlasına kadar mücadele etmeye devam edeceğim."

FENERBAHÇE SORUŞTURMA BAŞLATTI

Mert Müldür ve nişanlısına yönelik hakaretler üzerine Fenerbahçe yönetimi harekete geçti. Kamera kayıtlarını incelemeye alan yönetim, hakaret eden taraftarların kombine biletlerini iptal edecek.