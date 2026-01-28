Fenerbahçe yönetimi, Kante transferi için bir süredir yürüttüğü transfer görüşmelerine son noktayı koymaya hazırlanıyor.

Son günlerde gündemdeki sıcaklığını yitirmesi, transferin rafa kalktığı düşüncelerini akıllara getirse de Fransız yıldızın transferinde önemli bir mesafe katedildiği ve anlaşmanın kısa süre içerisinde tamamlanabileceği belirtiliyor.

N'GOLO KANTE VE SANTRFOR TRANSFERİ İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Futbol Şubesi, N'Golo Kante ve santrfor transferi için 24 saattir yurt dışında görüşmelerini sürdürüyor.

FENERBAHÇE YÖNETİMİ HEDEF ŞAŞIRTTI

Daha önce yöneticilerin Kante transferi için yurt dışına çıkmalarının medyaya düşmesiyle birlikte görüşmeler büyük beklenti yaratmış ancak transfer sürecinin uzaması ise hayal kırıklığını beraberinde getirmişti.

Bu kez Fenerbahçe yönetiminin bu konuda da önlem aldığı ve gizli bir şekilde yurt dışı çıkarma yaptığı kaydedildi.

Konuyla ilgili edindiği bilgileri aktaran Sabuncuoğlu, "Fenerbahçe yetkilileri, son dönemde sosyal medyaya sızan uçuş bilgilerinin transfer süreçlerine zarar vermemesi adına yurtdışına yabancı hava yolu firmalarıyla uçtu. Ayrıca hedef şaşırtmak için daha önce kullandıkları yerli firmalara da rezervasyon yaptırdılar." dedi.