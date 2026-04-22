Ligde yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışında yara almasının ardından Ziraat Türkiye Kupası'ndan da elenen Fenerbahçe'de gözler hafta sonu Galatasaray ile oynanacak derbiye çevrildi.

DERBİ ÖNCESİ CAMİAYA SESLENDİ

Sezonun Fenerbahçe adına kader maçı olarak görülen zorlu mücadele öncesi Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi İlker Alkun, sarı lacivertli camiaya seslenerek birlik çağrısında bulundu.

İLKER ALKUN: 'BU MAÇIN KAZANANI ADALETLE BELİRLENMELİ'

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İlker Alkun'un paylaşımı şu şekilde:

"Bu hafta sadece bir maç yok; Fenerbahçe için kalbi atan herkesin aynı duyguda buluşacağı bir an var. Ekranlarda konuşanlar, köşelerinde yazanlar, yorum yapanlar ve bu formayı giymiş, bu arma için ter dökmüş yerli ve yabancı futbolcular... yani herkes. Farklı düşünen, farklı söyleyen, farklı konuşanlar olabilir; ama bugün hepsini bir kenara bırakıp, her platformda aynı inançta hep birlikte birleşme zamanı.

Bu mücadeleye girerken beklentimiz de nettir: Sahada adil, dürüst ve tarafsız bir yönetim; VAR süreçlerinde şeffaf ve güven veren bir yaklaşım; oyunun her anında tecrübesiyle güven veren hakemler... Bu maçın kazananı adaletle belirlenmeli.

Bu hafta artık eleştirmek değil, sahip çıkmak zamanı. Bu arma için konuşan herkesin, bu kritik eşikte aynı duruşta buluşması gerekir.

Fenerbahçe en güçlü olduğu anı hep böyle yaşadı: Herkes aynı yürekte buluştu, herkesin kalbi aynı hedef için attı. Bu hafta herkes bu duruşta buluşsun, aynı inançta yerini alsın.

Biz kazanacağız..."