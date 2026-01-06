Yeni yıla Süper Kupa maçıyla giren Fenerbahçe Samsunspor’u Adana’da Kerem Aktürkoğlu ve Jhon Duran’ın golleriyle yenerek finalde Galatasaray’ın rakibi oldu.

Sarı lacivertli formayla ilk maçına eski Samsunspor’a karşı çıkan Anthpny Musaba iki asistle mücadeleye damgasını vurdu.

Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa final maçı, 10 Ocak Cumartesi günü saat 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Jayden, Levent, İsmail, Bartuğ, Asensio, Musaba, Kerem, Duran

Samsunspor: Okan, Zeki Yavru, Yunus Emre, Satka, Borevkovic, Tomasson, Makoumbou, Celil, Holse, Ebrima Ceesay, Moundilmadji

FENERBAHÇE 2-0 SAMSUNSPOR (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Hakem Ali Şansalan'ın ilk düdüğüyle zorlu mücadele başladı.

4' GOL! Fenerbahçe, Musaba'nın asistinde Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle öne geçti.

34' Jhon Duran'ın şutunda top üst direkten geri döndü.

40' Fenerbahçe'de bu kez de Asensio direğe takıldı. Yıldız oyuncunun çektiği şutta top üst direkten geri döndü.

İLK YARI SONUCU: FENERBAHÇE 1-0 SAMSUNSPOR

68' GOL! Musaba'nın ikinci asistinde bu kez Jhon Duran ağları havalandırdı. Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı.

77' Kırmızı kart! Samsunspor'da Makoumbou yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kart gördü.

82' Fenerbahçe Yiğit Efe ile üçüncü golü buldu. Ancak VAR'dan gol öncesi tespit edilen ofsayt nedeniyle gol geçersiz sayıldı.