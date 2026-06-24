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Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

ASENSIO DÜZ KOŞU YAPTI

Bir bölümü basına açık olarak yapılan çalışmada, fiziksel olarak tam hazır olmayan Milan Skriniar yer almazken, Marco Asensio ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Kulüpten yapılan bilgilendirmede iki oyuncunun önümüzdeki günlerde kademeli olarak takıma dahil edileceği belirtildi.

Fıtık ameliyatı geçiren Dorgeles Nene de ilk çalışmada yer almayan isimler arasında bulundu.

MURIQI TAKIMLA ÇALIŞTI

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Vedat Muriqi ilk kez takımla birlikte antrenmana çıktı. Genç oyuncular Çağrı Balta ve Adem Yeşilyurt da kampın ilk çalışmasında teknik heyetin gözü önünde yer aldı.

HAZIRLIKLAR ÇİFT ANTRENMANLA DEVAM EDECEK

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti.

Futbolcular basına açık bölümde pas organizasyonları ve bire bir adam eksiltme çalışmaları gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.