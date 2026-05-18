Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından transfer piyasasına hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, uzun vadeli stratejisinin ilk büyük hamlesine imza attı. Sarı-lacivertli yönetim, kulüpteki seçim sürecini ve göreve gelecek yeni yönetimi beklemeden, Avrupa futbolunun radarına giren 16 yaşındaki Türk asıllı dahi çocuk Volkan Mutlu’yu kadrosuna kattı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun paylaştığı bilgilere göre, Finlandiya ekibi KuPS Kuopio forması giyen genç yetenekle yürütülen görüşmeler olumlu sonuçlandı ve taraflar arasında kesin anlaşma sağlandı.

ALTYAPIDA YENİ SAYFA: İLK HAMLE FİNLANDİYA'DAN

Potansiyeli yüksek genç yetenekleri Türk futboluna kazandırma misyonunu sürdüren Fenerbahçe, altyapı ve genç oyuncu yapılanmasında yeni bir sayfa açıyor. Avrupa'da yetişen Türk asıllı yetenekleri scout ekibiyle yakından takip eden sarı-lacivertliler, Volkan Mutlu transferiyle sadece bugünün kadrosuna değil, gelecek yılların oyuncu havuzuna da dev bir yatırım yaptı. Kulübün Kuopion Palloseura ile kurduğu temasların ardından biten bu transfer, uzun vadeli planlamanın ilk ve en somut adımı olarak görülüyor.

"YENİ ARDA GÜLER" BENZETMESİ

Genç yaşına rağmen Avrupa'da geleceğin önemli yıldız adayları arasında gösterilen Volkan Mutlu, oyun tarzıyla bir süredir futbol otoriteleri tarafından "Yeni Arda Güler" olarak adlandırılıyordu. Sol ayağını son derece etkili kullanması, hücum bölgesindeki üstün yaratıcılığı, yüksek pas kalitesi ve oyun görüşü, genç futbolcuyu akranlarından ayırarak dikkat çeken bir profil haline getirdi. Orta sahada oyun kurucu rolünü üstlenebilen genç yıldız, Fenerbahçe taraftarını şimdiden heyecanlandırmış durumda.

VOLKAN MUTLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

2009 doğumlu Volkan Mutlu, Finlandiya’nın Kuopio kentinde yetişen Türk ve Finlandiya vatandaşlığı bulunan genç bir futbolcu olarak dikkat çekiyor. Sol ayağını kullanan oyuncu, orta sahanın merkezi, on numara ve sağ kanatta görev yapabiliyor.

Finlandiya alt yaş milli takımlarında forma giyen genç futbolcu, bu sezon çıktığı 9 karşılaşmada 2 gol kaydetti.