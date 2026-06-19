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Fenerbahçe, Kosovalı forvet Vedat Muriqi’yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Kosovalı forvet Vedat Muriqi’nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Mallorca ile anlaşma sağlamıştır. 1994 doğumlu golcü oyuncu, kendisini 3 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atmıştır” ifadeleri kullanıldı.

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Muriqi, Fenerbahçe’ye geri döndüğü için mutlu olduğunu belirterek, “Bana bu formayı tekrar layık gören başkanımıza, hocamıza ve taraftarlarımıza teşekkür ederim. Bu arma için mücadeleden kaçmayacağım. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olsun” dedi.

KARİYERİ

Kosovalı golcü, geçtiğimiz sezon Mallorca formasıyla 23 gol atarak dikkat çekerken, kariyerinde daha önce Giresunspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe’de de forma giymişti.