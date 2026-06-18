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Fenerbahçe, Vedat Muriqi transferini resmen açıkladı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Kosovalı forvetin sağlık kontrollerinden geçmek için bu akşam saat 21:00'de İstanbul'da olacağı belirtildi.

FENERBAHÇE'DEN MURIQI AÇIKLAMASI

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüzün prensipte anlaşmaya vardığı futbolcu Vedat Muriqi, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerinin son aşamasını tamamlamak üzere bu akşam İstanbul’a gelecektir.

Vedat Muriqi’yi taşıyan uçak, bu akşam saat 21.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ne iniş yapacaktır."