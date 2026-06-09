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Aziz Yıldırım'ın 8 yıl sonra yeniden başkan olmasının ardından Fenerbahçe'de ilk transfer netleşti.

Daha önce seçim çalışmaları kapsamında Mallorca forması giyen eski Fenerbahçeli forvet Vedat Muriqi ile anlaşmaya varan Aziz Yıldırım, İspanyol kulübüyle de bonservis konusunda el sıkıştı.

FENERBAHÇE MURIQI İÇİN MALLORCA'YA 15 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında eski golcüsü Vedat Muriqi'nin transferini bitirdi.

3 YIL TAKSİT DETAYI

Bonservis bedelinin 3 yıl taksit halinde Mallorca'ya ödeneceği belirtilirken anlaşmaya ayrıca yüzde 10 pay maddesinin de eklendiği aktarıldı.

İSTANBUL'A GELEREK SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇECEK

32 yaşındaki Kosovalı forvetin kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.