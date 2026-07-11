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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren Fethiyespor, genç kanat oyuncusu Bora Aydınlık'ı renklerine bağladı. Son olarak Arnavutköy Belediyespor forması giyen 21 yaşındaki futbolcu için imza töreni düzenlendi.

FETHİYESPOR İLE SÖZLEŞME İMZALADI

TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Fethiyespor, Bora Aydınlık transferini resmen açıkladı.

İmza törenine Futbol Şube Sorumlusu Uğur Keskin de katılırken, kulüpten yapılan açıklamada, "Fethiyespor'umuza hoş geldin Bora Aydınlık." ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE VE HULL CITY ALTYAPISINDA YETİŞTİ

ABD doğumlu 21 yaşındaki kanat oyuncusu, futbol eğitimini Fenerbahçe altyapısında aldı.

Daha sonra Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin altyapısında da forma giyen Bora Aydınlık, kariyerinde Beyoğlu Yeni Çarşı ve Manisa FK'nın ardından Arnavutköy Belediyespor'da kiralık olarak görev yaptı.

GEÇEN SEZON 6 GOLE KATKI SAĞLADI

Genç futbolcu, 2025-2026 sezonunda Arnavutköy Belediyespor formasıyla 25 resmi maçta görev aldı.

Toplam 1.783 dakika sahada kalan Bora Aydınlık, sezonu 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.