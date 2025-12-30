Uzun süredir Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde ismi anılan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'deki geleceği netlik kazanıyor.
INTER HAKAN ÇALHANOĞLU İLE MASAYA OTURUYOR
Sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan tecrübeli orta saha oyuncusunun takımdan ayrılması beklenirken Inter'den beklenmedik bir hamle geldi.
İtalyan basınından Calcio Mercato'nun haberine göre; Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. Tarafların önümüzdeki ay pazarlık masasına oturacağı ifade edildi.
SÖZLEŞMESİNİN 2029'A UZATILMASI GÜNDEMDE
Inter'in 32 yaşındaki milli oyuncunun sözleşmesini 2029'a kadar uzatmayı planladığı kaydedildi.
BU SEZON 18 MAÇTA 10 GOLE KATKI SAĞLADI
Bu sezon Inter formasıyla toplamda 18 maçta görev alan Hakan Çalhanoğlu 7 gol, 3 asistlik performans sergiledi.