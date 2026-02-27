EuroLeague'in Hapoel Tel Aviv ve Maccabi Tel Aviv‘in iç saha maçlarını İsrail'de oynamasına izin vermesinin ardından Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes ortak bir açıklamayla bu karara karşı çıkmıştı.

İSRAİL TAKIMLARIYLA OYNANACAK MAÇLARIN YERLERİ BELLİ OLDU

İsrail deplasmanına gitmeyeceklerini açıklayan temsilcilerimizin maçlarını nerede oynayacağı belli oldu.

EuroLeague yönetimi, Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in İsrail takımlarıyla deplasmanda oynayacağı maçların yerlerini duyurdu.

FENERBAHÇE VE ANADOLU EFES'İN İSRAİL TAKIMLARIYLA DEPLASMAN MAÇLARI

Buna göre; Fenerbahçe EuroLeague'in 33. haftasında Maccabi Tel Aviv ile 24 Mart Salı günü Belgrad’da bulunan Aleksandar Nikolic Spor Salonu’nda karşılaşacak.

Anadolu ise EuroLeague'in 35. haftasında Maccabi Tel Aviv ile 2 Nisan Perşembe günü aynı salonda oynayacak.

EuroLeague'in 36. haftasındaki Hapoel Tel Aviv-Fenerbahçe Beko maçı ise 7 Nisan Salı günü Bulgaristan’ın Başkenti Sofya’da bulunan Arena 8888’de oynanacak.