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Fenerbahçe, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu finalinde Leuven ile karşı karşıya geldi.

Büyük çekişmeye sahne olan mücadelenin normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlandı ve karşılaşma uzatmalara taşındı.

UZATMALARDA EŞİTLİK BOZULMADI

Uzatma dakikalarında da iki takım skoru değiştirecek golü bulamayınca 3. ön eleme turuna yükselecek ekibi penaltı atışları belirledi.

Seri penaltı atışlarında rakibine 4-2 mağlup olan Fenerbahçe, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’ne veda etti.

AVRUPA MACERASI DEVAM EDECEK

Şampiyonlar Ligi’nden elenmesine rağmen sarı-lacivertlilerin Avrupa serüveni sona ermedi.

Fenerbahçe yoluna UEFA Kadınlar Europa Cup 2. ön eleme turunda devam edecek.

Bu turun kura çekimi 4 Eylül’de, karşılaşmaları ise 23 ve 30 Eylül tarihlerinde oynanacak.