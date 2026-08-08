Fenerbahçe, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu finalinde Leuven ile karşı karşıya geldi.

Büyük çekişmeye sahne olan mücadelenin normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlandı ve karşılaşma uzatmalara taşındı.

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UZATMALARDA EŞİTLİK BOZULMADI

Uzatma dakikalarında da iki takım skoru değiştirecek golü bulamayınca 3. ön eleme turuna yükselecek ekibi penaltı atışları belirledi.

Seri penaltı atışlarında rakibine 4-2 mağlup olan Fenerbahçe, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’ne veda etti.

Fenerbahçe UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne penaltılarda veda etti - Resim : 2

AVRUPA MACERASI DEVAM EDECEK

Şampiyonlar Ligi’nden elenmesine rağmen sarı-lacivertlilerin Avrupa serüveni sona ermedi.

Fenerbahçe yoluna UEFA Kadınlar Europa Cup 2. ön eleme turunda devam edecek.

Bu turun kura çekimi 4 Eylül’de, karşılaşmaları ise 23 ve 30 Eylül tarihlerinde oynanacak.