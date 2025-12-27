Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 13. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı Glint Manisa Basket’i 93-79 mağlup etti.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler özellikle üçüncü çeyrekteki üstün oyunuyla farkı açtı. Sarunas'ın öğrencileri bu bölümde 23-14'lük periyot skoruyla oyunu kopardı.
Karşılaşmanın en skorer ismi Fenerbahçe Beko’da 20 sayıyla Boston olurken Biberovic 17, Metecan Birsen 12 sayıyla galibiyete katkı verdi. Glint Manisa Basket’te Mintz’in 20 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.
Fenerbahçe Beko, bu sonuçla ligde evindeki yenilmezlik serisini 7maça taşıdı.