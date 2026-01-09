Transfer rotasını belirleyen dev takımlar, 18 yaşındaki Can Armando Güner ismine yöneldi. Borussia Mönchengladbach froması giyen genç kanat oyuncusu, Fenerbahçe’nin yüksek maaş tekliğine rağmen tercihini Galatasaray’dan yana kullandı.

Fenerbahçe üç katını verdi, futbolcunun tercihi Galatasaray oldu - Resim : 1

3 KATI TEKLİF GELDİ

Gazeteci Burhan Can Terzi’nin haberine göre, Fenerbahçe, Galatasaray’ın teklif ettiği rakamın 3 katını teklif etmesine rağmen genç isim, Galatasaray’ın teklifini kabul etti.

RESMİ SÖZLEŞME İMZALANACAK

Galatasaray ile anlaşmaya varan genç oyuncu, önümüzdeki saatlerde resmi imzayı atacak.