Transfer rotasını belirleyen dev takımlar, 18 yaşındaki Can Armando Güner ismine yöneldi. Borussia Mönchengladbach froması giyen genç kanat oyuncusu, Fenerbahçe’nin yüksek maaş tekliğine rağmen tercihini Galatasaray’dan yana kullandı.

3 KATI TEKLİF GELDİ

Gazeteci Burhan Can Terzi’nin haberine göre, Fenerbahçe, Galatasaray’ın teklif ettiği rakamın 3 katını teklif etmesine rağmen genç isim, Galatasaray’ın teklifini kabul etti.

RESMİ SÖZLEŞME İMZALANACAK

Galatasaray ile anlaşmaya varan genç oyuncu, önümüzdeki saatlerde resmi imzayı atacak.