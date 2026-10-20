Fenerbahçe U19, UEFA Gençlik Ligi'nin 3. haftasında Slavia Prag U19'u konuk etti. Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Çekya temsilcisi 3-1 kazandı.
Sarı-lacivertliler, 8. dakikada Alaettin Ekici'nin golüyle öne geçti. Slavia Prag ise 16. dakikada Masek ve 22. dakikada Potmesil'in golleriyle skoru 2-1'e getirdi.
ÜÇÜNCÜ MAÇTAN DA PUAN ÇIKMADI
Konuk ekip, 72. dakikada Belzik'in attığı golle farkı ikiye çıkardı ve karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Fenerbahçe U19, UEFA Gençlik Ligi'nde üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı ve puansız kaldı.
Fenerbahçe U19, bir sonraki maçında 4 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'te Liverpool U19 ile karşılaşacak.