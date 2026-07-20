Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi netlik kazandı.
İLK RAKİP GORNİK ZABRZE
Sarı-lacivertli ekip, 2. ön eleme turunda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, bu turu geçmesi halinde bir üst aşamaya yükselecek.
3. TURDA ZORLU EŞLEŞME
Fenerbahçe’nin Gornik Zabrze engelini aşması durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Sturm Graz ile Hearts eşleşmesinin galibi olacak.
HEDEF GRUPLAR
Sarı-lacivertliler, bu kritik eşleşmeleri geçerek Şampiyonlar Ligi gruplarına kalma yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor.