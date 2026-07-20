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Kaynak: Haber Merkezi

Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi netlik kazandı.

İLK RAKİP GORNİK ZABRZE

Sarı-lacivertli ekip, 2. ön eleme turunda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, bu turu geçmesi halinde bir üst aşamaya yükselecek.

3. TURDA ZORLU EŞLEŞME

Fenerbahçe’nin Gornik Zabrze engelini aşması durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Sturm Graz ile Hearts eşleşmesinin galibi olacak.

HEDEF GRUPLAR

Sarı-lacivertliler, bu kritik eşleşmeleri geçerek Şampiyonlar Ligi gruplarına kalma yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor.