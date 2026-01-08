Fenerbahçe'nin tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin'e 30 Aralık günü İstanbul'un Üsküdar ilçesinde düzenlenen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Otele girmek üzereyken uzun namlulu silahlarla saldırıya uğrayan İbrahim Gümüştekin bedenine beş kurşunun isabet etmesiyle ağır yaralandı.

Gümüştekin'in hayati tehlikeyi atlattığı belirtilirken tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

⚫️ Fenerbahçe tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin’e İstanbul Üsküdar’da düzenlenen silahlı saldırının kamera görüntüsü ortaya çıktı. pic.twitter.com/nNgLYmp4Rh — Emrullah Erdinc (@emrullaherdinc) January 8, 2026

KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

İbrahim Gümüştekin’e yönelik silahlı saldırıya ait güvenlik kamerası görüntüleri kamuoyuna yansıdı. Kayıtlarda, beyaz renkli bir araçtan inen bir şüphelinin, Gümüştekin ile yanında bulunan Tayfun Yararlı’ya art arda ateş açtığı anlar yer aldı. Saldırganın, olayın ardından hızla araca binerek bölgeden uzaklaştığı görüldü.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Söz konusu saldırı, 30 Aralık tarihinde Üsküdar’ın Sultantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Uzun namlulu tüfekle açılan ateş sonucu ağır yaralanan İbrahim Gümüştekin, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 adet uzun namlulu AK-47 tüfek, 7 şarjör, 4 ruhsatsız tabanca, el bombası ile farklı çap ve ebatlarda çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3’ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.