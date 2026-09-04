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Transfer dönemi bugün noktalanıyor. Buna karşın sarı-lacivertliler, UEFA listesini geçtiğimiz gece yetkililere iletti. Fenerbahçe'nin 23 yaş altı bir oyuncuyu daha bünyesine katma opsiyonu bulunsa da bu ihtimal oldukça zayıf görülüyor.

BU DÖNEMDE 5 TAKVİYE

Yeni yönetim kurulu ve teknik ekiple kulvarda yerini alan sarı-lacivertli kulüp, yaz sürecini yalnızca 5 transferle bitirmiş olacak. Böylelikle Fenerbahçe, geçmiş sezonların aksine oldukça durgun geçen bir transfer sürecini geride bırakacak.

ALİ KOÇ YÖNETİMİNDE BÜYÜK HAREKETLİLİK

Sarı-Lacivertliler, yine Aziz Yıldırım'ın kulübü yönettiği 2014-15 dönemi başında, şampiyon kadroya sadece Diego Ribas eklemesini yapmıştı. O süreçten sonraki yaz dönemleri daima yoğun geçti. Özellikle Ali Koç'un başkanlık yıllarında adeta transfer furyası yaşandı. Nitekim 2020-21 sezonu açılışında tam 17 futbolcu renklere bağlanmıştı.

TALISCA İLE ZORUNLU VEDA

Fenerbahçe, bu transfer döneminde doğrudan ihtiyaca yönelik oyunculara odaklandı. Takımdaki oyuncu yoğunluğu ve 10+4 yabancı kuralının getirdiği kısıtlamalar sebebiyle takviye sayısı 5'te kaldı. Kulüp kurmayları, geçmişte yüksek bedeller ödenen pek çok ismi bonservissiz elden çıkarmak durumunda kaldı.

12 SENE SONRA EN SAKİN DÖNEM...

Bununla birlikte, ilk 11'de düzenli şans bulup skora önemli katkı sağlayan Talisca gibi bir isimle ve İsmail Kartal'ın kadroda çok değer verdiği kritik rotasyon oyuncularından Fred ile yollar ayrıldı. Aziz Yıldırım başkanlığından 12 yıl sonra en dingin yaz transfer süreci geride kaldı.

80.7 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENDİ

Sarı-lacivertli ekip; Mason Greenwood, Vedat Muriç, Nathan Ake, Romelu Lukaku ve Kojo Peprah Oppong transferleri için toplam 80.7 milyon Euro ödeme yaptı. Kanarya, tazelenen kadro yapısıyla 17 senedir süregelen Şampiyonlar Ligi hasretini bitirmeyi başardı. Şimdiki gaye ise 2014 yılından bu yana süren lig şampiyonluğu özlemini dindirmek.