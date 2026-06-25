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Yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Milliyet'in haberine göre sarı-lacivertliler, Vedat Muriqi transferinin ardından ikinci santrfor takviyesi için Aston Villa forması giyen Ollie Watkins'i gündemine aldı.

GUIRASSY ALTERNATİFİ

Haberde, Fenerbahçe'nin transfer listesinin ilk sırasında Serhou Guirassy'nin yer aldığı ancak Borussia Dortmund ile yürütülen görüşmelerin uzaması nedeniyle yönetimin alternatif isimler üzerinde çalıştığı belirtildi.

Bu doğrultuda İngiliz golcü Ollie Watkins'in listenin üst sıralarına yükseldiği ifade edildi.

TRANSFER ŞARTLARI ARAŞTIRILIYOR

Sarı-lacivertli yönetimin, 30 yaşındaki futbolcunun transfer şartlarını araştırdığı ve oyuncunun da teklife sıcak baktığı iddia edildi.

GEÇEN SEZON 26 GOLE KATKI VERDİ

Santrforun yanı sıra sağ ve sol kanatta da görev yapabilen Ollie Watkins, geride kalan sezonda Aston Villa formasıyla 55 resmi maça çıktı.

İngiliz golcü bu karşılaşmalarda 21 gol atarken, 5 asist yaparak toplam 26 gole doğrudan katkı sağladı.

Watkins'in Aston Villa ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, güncel piyasa değerinin ise 25 milyon euro olduğu belirtildi.