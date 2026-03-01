Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de rahatsızlığı sebebiyle Tedesco'nun yerine takımın başında yer alan teknik sorumlu Murat Zeki Göle maç sonu açıklamalarda bulundu.

MURAT ZEKİ GÖLE: 'ŞAMPİYONLUK YARIŞI DAHA UZUN'

Murat Zeki Göle Antalyaspor beraberliğini ve şampiyonluk yarışını şu şekilde değerledirdi:

"İlk yarı nedeniyle 2 puan kaybettik. İstediğimiz oyunu oynayamadık. Daha çok ve acele uzun top denedik. Semedo'nun sakatlanması nedeniyle oyuncu değişiklik hakkı kullandık. Semedo değerli bir oyuncu. Puan kaybını ilk yarı yaşadık. İkinci yarı başında konsantrasyon eksikliği nedeniyle gol yedik. İyi mücadele ettik. Son dakikalarda kazanabilecek pozisyonları bulduk. Şampiyonluk yarışı daha uzun. Sonuna kadar mücadele edeceğiz."