Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Fenerbahçe'den maça saatler kala Domenico Tedesco ile ilgili açıklama geldi.

FENERBAHÇE: 'TEDESCO ANTALYASPOR MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA YER ALAMAYACAK'

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco, viral enfeksiyon ve yüksek ateş sebebiyle müşahede altına alınmıştır. Rahatsızlığı sebebiyle bu akşam H. Antalyaspor ile oynayacağımız maçta takımımızın başında yer alamayacaktır. Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco’ya geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."