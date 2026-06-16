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Transfer çalışmalarına kapsamlı bir şekilde devam eden Fenerbahçe'nin stoper takviyesi için gündemine Tarik Muharemovic'i aldığı iddia edildi.

FENERBAHÇE MUHAREMOVIC İLE İLGİLENİYOR

İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre; Sarı Lacivertliler, 23 yaşındaki Bosna Hersekli stoperle ilgileniyor.

1 SEZONDA DEĞERİNE DEĞER KATTI

Geçtiğimiz yaz Juventus'tan 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Sassuolo'ya katılan Muharemovic, Serie A'da etkileyici bir performansa imza atarak piyasa değerini 25 milyon Euro'ya kadar yükseltti.

SASSUOLO'NUN İSTEDİĞİ BONSERVİS BEDELİ

Sassuolo ile 33 maçta forma giyen ve 2 gol, 2 asistle oynayan Muharemovic için İtalyan kulübünün 30-35 milyon Euro seviyelerinde bir bonservis beklentisinin olduğu belirtiliyor.