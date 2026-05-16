Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan kaleci Tarık Çetin ile yeni kontrat imzaladı.
Sarı-lacivertli ekip, tecrübeli kaleci ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kalecimiz Tarık Çetin 3 Yıl Daha Fenerbahçemizde!
Fenerbahçe SK Futbol Akademimizde yetişen ve geçtiğimiz sezon Futbol A Takımımıza transfer edilen Tarık Çetin’in sözleşmesi, 2028-2029 sezonunun sonuna kadar uzatılmıştır.
Tarık Çetin’e çubuklu formamız altında nice başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.