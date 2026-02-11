Fenerbahçe Kulübü, kadın voleybol takımı kaptanı Eda Erdem ile 13 Şubat Cuma günü yeni sözleşme imzalanacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan “Bir Efsanenin İmzası: Eda Erdem” başlıklı açıklamada, “Sarı-lacivert formayla tarih yazan kaptanımız Eda Erdem, kariyerini taçlandıracak yeni sözleşmesini imzalıyor. Bu imza bir veda değil; emek, zafer ve bağlılıkla geçen yılların bir sembolü” denildi.

Milli voleybolcu için düzenlenecek imza töreni, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve Genel Sekreter Orhan Demirel’in katılımıyla 13 Şubat Cuma günü saat 15.00’te Chobani Stadı’nda gerçekleşecek.