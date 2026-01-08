Fenerbahçe, önemli bir takviye yaparak Matteo Guendouzi’yi kadrosuna kattı. Fenerbahçe, Matteo Guendouzi transferi için Lazio’ya 30 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Sarı-lacivertlilerin Fransız futbolcu ile 4.5 artı 1 yıllık sözleşme imzalayacak.

KULÜP TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFERİ

Sarı-lacivertlilerin anlaşmaya vardığı Matteo Guendouzi, kulüp tarihinin en pahalı transferi olmaya hazırlanıyor. 30 milyon euro bulan bir bedelle Lazio ile anlaşan Guendouzi, kulüp tarihinde ilk sırayı alacak.

BUGÜN TÜRKİYE’DE OLACAK

Lazio’nun dün oynadığı Fiorentina maçında taraftarına veda eden Matteo Guendouzi’nin bugün öğleden sonra Türkiye’de olması bekleniyor.

DERBİDE OYNAYABİLİR

Matteo Guendouzi, Süper Kupa finalinde oynama şansına sahip. Galatasaray ile 10 Ocak Cumartesi günü yapılacak finalden 24 saat öncesine kadar yeni transferler kadroya yazılabilecek. Bu doğrultuda Fenerbahçe yönetimi de Fransız orta sahayı dev finale yetiştirmek için çaba sarfediyor.