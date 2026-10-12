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Kaynak: AA

Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague’in 5. haftasında yarın Litvanya temsilcisi Zalgiris’i Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda ağırlayacak.

İstanbul’daki karşılaşmanın hava atışı saat 20.45’te yapılacak.

Başantrenör Sarunas Jasikevicius’un çalıştırdığı sarı-lacivertli ekip, organizasyondaki ilk üç maçını kazanırken son karşılaşmasında Yunanistan deplasmanında Panathinaikos AKTOR’a 92-74’lük skorla yenildi.

Zalgiris ise EuroLeague’de şu ana kadar oynadığı maçlarda ikişer galibiyet ve mağlubiyet elde etti.