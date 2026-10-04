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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında Biotekno Körfez Basket'i konuk etti.

Son anları büyük heyecana sahne olan mücadeleyi 85-84 kazanan sarı-lacivertliler, ligdeki ikinci maçında ilk galibiyetini elde etti. Biotekno Körfez Basket ise sezonun ilk yenilgisini yaşadı.

HORTON-TUCKER VE JUZANG GALİBİYETİ GETİRDİ

Fenerbahçe Tarfin'de Talen Horton-Tucker, 22 sayı, 5 ribaund ve 3 asistle takımının en skorer ismi oldu. Johnny Juzang ise 21 sayı, 7 ribaund ve 2 asistlik performansıyla galibiyete önemli katkı sağladı.

FENERBAHÇE'NİN SIRADAKİ RAKİBİ ÇAYIROVA BELEDİYESİ

Ligdeki ilk galibiyetini alan Fenerbahçe Tarfin, gelecek hafta Çayırova Belediyesi'ne konuk olacak.

Biotekno Körfez Basket ise üçüncü hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor deplasmanına çıkacak.