Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında Biotekno Körfez Basket'i konuk etti.

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Son anları büyük heyecana sahne olan mücadeleyi 85-84 kazanan sarı-lacivertliler, ligdeki ikinci maçında ilk galibiyetini elde etti. Biotekno Körfez Basket ise sezonun ilk yenilgisini yaşadı.

Fenerbahçe Tarfin ligde ilk galibiyetini tek sayı farkla aldı - Resim : 2

HORTON-TUCKER VE JUZANG GALİBİYETİ GETİRDİ

Fenerbahçe Tarfin'de Talen Horton-Tucker, 22 sayı, 5 ribaund ve 3 asistle takımının en skorer ismi oldu. Johnny Juzang ise 21 sayı, 7 ribaund ve 2 asistlik performansıyla galibiyete önemli katkı sağladı.

Fenerbahçe Tarfin ligde ilk galibiyetini tek sayı farkla aldı - Resim : 3

FENERBAHÇE'NİN SIRADAKİ RAKİBİ ÇAYIROVA BELEDİYESİ

Ligdeki ilk galibiyetini alan Fenerbahçe Tarfin, gelecek hafta Çayırova Belediyesi'ne konuk olacak.

Biotekno Körfez Basket ise üçüncü hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor deplasmanına çıkacak.