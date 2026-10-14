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Kaynak: AA

Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague’in 6. haftasında yarın Sırbistan ekibi Partizan ile İstanbul’da karşı karşıya gelecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele, saat 20.45’te başlayacak.

EuroLeague sezonuna üst üste üç galibiyetle giriş yapan Fenerbahçe Tarfin, Yunanistan’da Panathinaikos AKTOR’a kaybettikten sonra Zalgiris Kaunas’ı kendi sahasında 99-80 mağlup ederek galibiyet sayısını dörde çıkardı.

İlk üç karşılaşmasını kazanan Partizan ise devam eden haftalarda istediği sonuçları alamadı. Sırbistan temsilcisi, Real Madrid deplasmanında 86-76, sahasında ağırladığı Panathinaikos AKTOR karşısında ise 72-55’lik skorlarla mağlup oldu.

İki takımın 2000 yılından itibaren oynadığı 18 karşılaşmada Fenerbahçe Tarfin’in 11 galibiyetine karşılık Partizan 7 kez kazandı. Sarı-lacivertliler, geçen sezonki iki randevuyu da kazanırken İstanbul’da rakibiyle oynadığı son üç mücadeleden galibiyetle ayrıldı.