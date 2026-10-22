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Kaynak: AA

Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 7. haftasında yarın Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak. Sunel Arena'da oynanacak karşılaşmanın hava atışı saat 21.15'te yapılacak.

Sezonun ilk üç karşılaşmasını kazanarak başlayan sarı-lacivertli ekip, Panathinaikos deplasmanında aldığı mağlubiyetin ardından toparlandı. Fenerbahçe, bu yenilgiyi takip eden maçlarda önce Zalgiris'i, ardından Partizan'ı mağlup ederek galibiyet serisine yeniden başladı.

EuroLeague'de şimdiye kadar 6 mücadeleye çıkan Fenerbahçe, 5 galibiyetle ligin en fazla maç kazanan dört takımından biri olarak yer alıyor.

Ev sahibi Olympiakos da geride kalan haftalarda 5 kez sahadan galip ayrıldı. Yunanistan ekibi, ligdeki tek mağlubiyetini Virtus Bologna karşısında deplasmanda yaşadı.

Son iki maçını rakip sahada oynayan Olympiakos, Valencia'yı 102-97, Barcelona'yı ise 105-100'lük skorlarla geçti. Yunan temsilcisi, bu iki karşılaşmada da rakip potaya 100'ün üzerinde sayı gönderdi.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ REKABETTE FARK BİR GALİBİYET

Fenerbahçe ile Olympiakos, 2000 yılından bu yana Avrupa arenasında toplam 39 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin 20'sinde Yunan ekibi galip gelirken sarı-lacivertliler 19 maçta rakibini mağlup etti.

Geçen sezon iki takım arasında lig kapsamında oynanan karşılaşmalarda ev sahibi ekipler galibiyete ulaştı. Dörtlü Final'de ise Olympiakos, Fenerbahçe karşısında 79-61'lik skorla kazanarak rakibini turnuva dışında bıraktı.