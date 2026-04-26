Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe şampiyonluğun kaderini belirleyecek derbi maçta karşı karşıya geliyor.
YAKLAŞIK 2 BİN 500 TARAFTAR RAMS PARK'A ULAŞTI
Takımlarını zorlu deplasmanda destekleyecek olan yaklaşık 2 bin 500 Fenerbahçe taraftarı erken saatlerde Kadıköy'de buluşarak otobüslerle birlikte Rams Park'a geldi.
FENERBAHÇE YÖNETİMİNİN DAĞITTIĞI FORMALAR GİYİLDİ
Sarı lacivertli yönetimin dağıttığı çubuklu formayı giyen taraftarlar görsel birliktelik oluşturarak tezahüratlar ve marşlar eşliğinde Rams Park'a gelen taraftarlar kendilerine ayrılaran deplasman tribününde yerlerini alacak.