Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında yarın sahasında Samsunspor’u ağırlayacak. Chobani Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetecek. Yardımcı hakemler Candaş Elbil ve Bilal Gölen olacak.

Ligde geride kalan 24 maçta 15 galibiyet ve 9 beraberlik elde eden Fenerbahçe, 54 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler son iki karşılaşmada Kasımpaşa ve Antalyaspor ile berabere kaldı. 53 gol atan, kalesinde 23 gol gören Fenerbahçe, ligde namağlup tek ekip konumunda bulunuyor.

5 EKSİK

Samsunspor mücadelesi öncesi sarı-lacivertlilerde 5 futbolcu sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek: Edson Alvares, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo. İspanyol futbolcu Marco Asensio’nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

6 OYUNCU SINIRDA

Ayrıca 6 oyuncu sarı kart sınırında. Semedo, Archie Brown, Anthony Musaba, Ederson, Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu, kart görmeleri halinde bir sonraki hafta Fatih Karagümrük karşılaşmasında oynayamayacak.

TEDESCO KULÜBEYE DÖNÜYOR

Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco, iki maç aradan sonra takımının başında yer alacak. Ağır enfeksiyon nedeniyle Antalyaspor ve Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Gaziantep FK maçlarında takımını yalnız bırakan İtalyan teknik adam, Samsunspor karşılaşmasında kulübede bulunabilecek.