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Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonuna Gençlerbirliği deplasmanıyla giriş yapacak Fenerbahçe, ligdeki sezon başlangıçlarında rakip sahada istediği sonuçları almakta güçlük çekiyor. Sarı-lacivertli ekip, lig tarihindeki 24 deplasman açılışının 15'inde sahadan puan kaybıyla ayrıldı.

SEZON BAŞLANGIÇLARINDA 68 MAÇTA 44 GALİBİYET

Fenerbahçe, Süper Lig'de geride kalan 68 sezonun ilk hafta karşılaşmalarında 44 kez kazanırken, 14 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.

Ligin yeni sezonuna Gençlerbirliği karşısında başlayacak sarı-lacivertliler, organizasyon tarihinde 24 defa ilk hafta mücadelesini deplasmanda oynadı. Bu karşılaşmalarda 9 galibiyet alan Fenerbahçe, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Takım, dış sahadaki son 11 sezon açılışının 8'inde puan kaybetti.

GENÇLERBİRLİĞİ İLE ÜÇÜNCÜ SEZON AÇILIŞI

Fenerbahçe, Süper Lig geçmişinde üçüncü kez sezonun ilk maçında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

İki takım, 1968-1969 sezonunun açılış haftasında Fenerbahçe'nin sahasında karşılaşmış ve mücadele golsüz eşitlikle tamamlanmıştı.

Ankara ekibiyle 2005-2006 sezonunun ilk haftasında da karşılaşan sarı-lacivertliler, deplasmanda oynanan mücadeleden 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı.