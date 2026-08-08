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Kaynak: Haber Merkezi

Fenerbahçe, 11 Ağustos Salı günü deplasmanda Sturm Graz ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapıldı.

ANTRENMANDA YOĞUN TEMPO

Akşam saatlerinde başlayan idman, salonda gerçekleştirilen core çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahaya geçen futbolcular, ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları yaptı.

Antrenmanın devamında oyuncular iki grup halinde dar alanda pas organizasyonları üzerinde çalışırken, günün idmanı bireysel çalışmalarla tamamlandı.

ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Fenerbahçe, Sturm Graz ile oynayacağı kritik rövanş karşılaşmasının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.