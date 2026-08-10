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Kaynak: Haber Merkezi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile karşılaşacak Fenerbahçe, maç öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertliler, mücadelenin oynanacağı Liebenau Stadı'nda teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde son antrenmanını gerçekleştirdi.

TAKTİK ÇALIŞMA YAPILDI

İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

Basına kapalı bölümde ise Sturm Graz karşılaşmasına yönelik taktik organizasyonlar üzerinde duruldu.

YÖNETİCİLER DE TAKİP ETTİ

Fenerbahçe'nin son antrenmanını yöneticiler Barış Göktürk, Mahmut Uslu, Önder Fırat, Serkan Sarıyaprak, Savaş Adalet, Mehmet Aydın ve Yasemin Babayiğit de tribünden takip etti.

Maç yarın oynanacak

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş mücadelesinde yarın TSİ 21.30'da Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, turu geçerek yoluna devam etmeyi hedefliyor.